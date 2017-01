Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Fall Amri/NRW-Innenminister

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zum Fall Amri/NRW-Innenminister:

"Der SPD-Politiker zieht ich gekonnt aus der Affäre.



Überhaupt sei doch Berlin zuständig gewesen! Er gibt sich über jede Rücktrittsforderung erhaben. Und das, obwohl es doch schon das zweite Mal innerhalb eines Jahres ist, dass der Minister keine Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt. Auch nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht hieß es lapidar: Nicht meine Schuld! Das waren die anderen. Damals die Polizei, die zu wenig Personal angefordert hatte. Jäger klammert sich an sein Amt. Noch ist an dem Innenminister jeder geschichtsträchtige Skandal abgeperlt. Und wenn er nicht selber Konsequenzen ziehen will, dann wird ihm sein Amt vielleicht zwangsweise aus den verkrampften Fingern entrissen. Im Mai sind in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen."/DP/jha