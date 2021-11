Pressestimme: 'Handelsblatt' zum Corona-Management in Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt' zum Corona-Management in Deutschland:

"Die neue Coronavirus-Variante namens Omikron, von der noch nicht klar ist, wie viel gefährlicher und ansteckender sie ist, trifft in Deutschland auf ein Land, das mit der Delta-Variante schon überfordert ist. Dem im Machtvakuum nach der Bundestagswahl die Orientierung in der Pandemiebekämpfung abhandengekommen ist. Die politischen Entscheidungsträger sollten Entdeckung und Verbreitung der Variante nun zum Anlass nehmen, schnell und gemeinsam zu handeln: Ministerpräsidenten, alte und neue Regierung sollten sich sofort koordinieren und nicht erst am verabredeten 9. Dezember. Ein Virus hält sich nicht an politische Terminkalender."/ra/DP/he