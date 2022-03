Pressestimme: 'Handelsblatt' zu neuen Energiepartnerschaften

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu neuen Energiepartnerschaften:

Die allermeisten Rohstoffe verbindet ein gemeinsames Problem, aber es wird überwiegend und gern übersehen: An vielen klebt Schmutz und Blut. Bei Seltenen Erden aus China oder dem für Handys benötigten Coltan, das in Afrika Kinder aus selbst gegrabenen Stollen kratzen, ist das offensichtlich. Doch auch Erdöl und Erdgas kommen zumeist aus Staaten, die Demokratien verachten und Menschenrechte verletzen. (.) Wird ein Stopp von Lieferungen aus Russland im Tausch gegen Energie aus diesen Ländern also nur zur Wahl zwischen Pest und Cholera? Es gibt immerhin einen Unterschied: Während sich Russland politisch und ökonomisch immer weiter in die völlig falsche Richtung entwickelt, ist es bei den übrigen Ländern anders. Saudi-Arabien öffnet sich der Welt und hat (.) ein starkes Reformprogramm aufgelegt. Katar hat nicht nur dem Westen bei der Evakuierung von Flüchtlingen aus Afghanistan sehr geholfen. Es hat auch die Bedingungen für Gastarbeiter deutlich verbessert, als erstes Land der Region./yyzz/DP/mis