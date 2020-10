Pressestimme: 'Handelsblatt' zu neuen Corona-Beschränkungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu neuen Corona-Beschränkungen

Der Vergleich verschiedener Regierungsstrategien in der ersten Welle hat gezeigt: Die Lockdowns haben die Wirtschaft in die Rezession gestürzt, je umfassender und länger, desto tiefer.



Regierungen, die das Infektionsgeschehen laufen ließen, sind der Rezession aber auch nicht entkommen. Freiwilliges SocialDistancing in Kombination mit vielen Erkrankten legten die Betriebe genauso lahm. Die Wirtschaftserholung dauerte anschließend, anders als in Lockdown-Ländern, sehr viel länger. Deshalb wäre es vermutlich am wenigsten schädlich - auch für die Wirtschaft -, wenn Deutschland jetzt hart auf die Spaßbremse treten würde./yyzz/DP/zb