Pressestimme: 'Handelsblatt' zu neuem Infektionsschutzgesetz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu neuem Infektionsschutzgesetz:

"Am Freitag endlich ist es vorbei. Dann hat sich diese Regierung lange genug mit einer Gesetzesänderung aufgehalten, deren Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Das neue Infektionsschutzgesetz wird nicht vor neuen Infektionen schützen. Eher ist es ein Infektionsbeschleunigungsgesetz. Was auch sonst soll passieren, wenn der Handlungsspielraum der Länder begrenzt wird, die Fallzahlen aber von Rekord zu Rekord eilen? Es bleibt die Hoffnung auf schönes Wetter. Dafür braucht es aber kein Gesetz. Mit dem neuen Gesetz kehren wir auch nicht "zur Normalität zurück", wie Justizminister Marco Buschmann jüngst frohlockte. Das geben die geplanten Lockerungen nicht her. Die meisten Bundesländer machen nach dem 20. März mit strengeren Maßnahmen weiter. Erst im April endet diese Übergangsregel, aber dann gibt es das nächste Schlupfloch. Bei diesem Ergebnis fragt man sich, worüber die beiden Minister so lange verhandelt haben. Das Entsetzen über das Ergebnis ist jedenfalls in allen Lagern groß."/yyzz/DP/nas