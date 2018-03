Pressestimme: 'Handelsblatt' zu drohendem Handelskrieg USA/Deutschland

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu drohendem Handelskrieg:

"Es liegt vor allem in der Verantwortung Deutschlands, dass sich der Schaden im transatlantischen Verhältnis in Grenzen hält - nicht nur, weil die USA der größte Handelspartner sind.



Kanzlerin Angela Merkel - bestens erprobt im Umgang mit den großen Egos auf der internationalen Bühne - ist mit ihrer nüchternen und ausgleichenden Art noch am besten geeignet, diesen absurden Streit zu beenden - auch indem sie jene Kräfte in Brüssel und anderen Ländern, die Vergeltung fordern, in Zaum hält. Natürlich muss sich Europa wehren gegen Trumps offenen Protektionismus, sollte er tatsächlich nachlegen. Der beste Weg aber ist eine koordinierte Aktion mit anderen Ländern im Rahmen der WTO - schon allein, um ein Zeichen des Vertrauens in eine regelbasierte Welthandelsordnung zu setzen. Der Fall Trump zeigt: Die Welt des freien Austauschs von Gütern ist alles andere als eine selbstverständliche."/DP/edh