Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wladimir Putin

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wladimir Putin:

"Historische Vergleiche hinken, und Mystifizierungen von Politikern helfen zumeist auch nicht weiter. Doch gerade im Fall Wladimir Putin, der ein obsessives Verhältnis zur Geschichte hat, ergibt eine historische Herangehensweise durchaus Sinn. Vor allem bei der Beantwortung der Frage, ob Putin im Ukrainekrieg einlenken und in näherer Zeit Friedensverhandlungen führen würde, kann die Geschichte Hinweise geben. Dabei ist Putin natürlich nicht die Reinkarnation nur einer historischen Figur. Um es provokativ zu formulieren: Er ist ein Stalin, der unter Paranoia litt und sein Volk nach Belieben massakrierte. Und er ähnelt, was seine Verachtung anderer Nationen angeht, durchaus auch einem Hitler. (...) Putin geht es längst nicht mehr nur um die Ukraine. Wie seine historischen Vorbilder hat er einen größeren Plan: Er will die EU spalten, die USA aus Europa verdrängen und zur größten Macht auf dem Kontinent aufsteigen. Was sich größenwahnsinnig anhört, bereitet Putin seit Jahren gezielt vor."/yyzz/DP/ngu