Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Wahlkampf in Frankreich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wahlkampf in Frankreich:

"In den Umfragen legt die rechtspopulistische Le Pen kontinuierlich zu.



Und die Sicherheit weicht, dass sich Frankreich in der Stichwahl schon für die demokratische und pro-europäische Alternative entscheiden wird, egal ob sie nun Francois Fillon von den Konservativen oder Emmanuel Macron als unabhängiger Kandidat heißen wird. Deshalb ist der Schritt des bürgerlichen Politikers Francois Bayrou zu begrüßen, nicht als weiterer Kandidat anzutreten, sondern sich zwei Monate vor der bedeutenden Wahl hinter einen der demokratischen Kandidaten zu stellen. "Ich war immer für Zusammenschlüsse, wenn das Land in Gefahr war", begründet Bayrou zu Recht. Die Rückendeckung Bayrous dürfte Macron spürbar stärken."/yyzz/DP/stb