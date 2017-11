Pressestimme: 'Handelsblatt' zu USA/Terrorismus

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf den Anschlag in New York:

"Der Attentäter SayfulloSaipov ist ein gefundenes Fressen für Donald Trump: Ein Muslim aus Usbekistan, der dank der Greencard-Lotterie ins Land gekommen ist und sich in den USA radikalisiert hat.



Hätte Trump für seine Einreisebeschränkungen ein Anti-Testimonial gebraucht, er hätte es nicht besser wählen können - außer dass Usbekistan gar nicht auf seiner Liste steht. Natürlich sind Trumps Parolen populistisch. Natürlich ist seine Wortwahl laut und rau. Aber vor allem in den Augen der bestehenden und potenziellen Trump-Wähler legt der Präsident den Finger in die Wunde. Wie so viele Populisten - auch in Europa - spricht auch Trump manchmal Wahrheiten an, die die etablierten Politiker nicht sehen wollen. Wenn sie diese weiter ignorieren, werden sie den Trumps dieser Welt nur mehr Wähler bringen."/yyzz/DP/tos