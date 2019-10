Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Steuervorschläge

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Steuervorschläge

Nachdem der Staat seine Steuereinnahmen mit 800 Milliarden Euro jährlich offensichtlich maximiert hat, kommen jetzt ein paar Mutige aus allen Parteien um die Ecke, die mal wieder Entlastungen versprechen.



Am Montag dieser Woche kündigte die CDU an, die Unternehmenssteuern auf 25 Prozent zu senken. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fordert einen Steuerdeckel für den Mittelstand. Der Seeheimer Kreis der SPD will den Spitzensteuersatz erhöhen, dafür den Soli komplett abschaffen und den Mittelstandsbauch abschmelzen. Wie glaubwürdig all diese Konzepte sind, steht in den Sternen. In den Wahlprogrammen von CDU und SPD standen schon 2017 Steuerentlastungen von jeweils 15 Milliarden Euro jährlich. Übrig geblieben ist davon eine pflichtschuldigst und hochgradig verfassungswidrige Teilabschaffung des Soli./al/DP/zb