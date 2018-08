Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Spahns Pflegeplänen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Zukunft der Pflege:

"Spahn liegt zwar prinzipiell richtig, wenn er auf mehr Anreize setzt, den Pflegeberuf zu ergreifen.



Auch die geplante Anwerbung von ausländischen Fachkräften muss ein Teil der Lösung sein. Doch er befindet sich auch in einem Wettlauf mit dem demografischen Wandel: Der Pflege- und damit Pflegepersonalbedarf wird in einer alternden Gesellschaft immer stärker zunehmen. Zugleich schrumpft die erwerbstätige Bevölkerung - und damit auch das Fachkräftepotenzial in der Branche. Am Ende könnte bei den Wählern der Eindruck bleiben, dass sich an der schwierigen Personalsituation in der Pflege nichts wirklich verbessert hat."