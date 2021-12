Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Scholz' Regierungserklärung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Scholz' Regierungserklärung:

"Die erste Regierungserklärung von Olaf Scholz war nicht brillant, aber grundsolide. Der neue Bundeskanzler gab sich staatstragend, weil er weiß: Die Deutschen wollen das so. Schrille Töne in einer so angespannten Lage schätzen die Bürgerinnen und Bürger nicht. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf zu behalten. (...) Scholz weiß, ohne den Zusammenhalt in der Gesellschaft bekommt er den Aufbruch in Deutschland nicht hin. Ohne eine breite Mehrheit von Bürgern und Unternehmern, die seine Ziele mittragen, gibt es nur ein Weiter-so, wie es der Regierung Merkel immer vorgeworfen wurde."/DP/jha