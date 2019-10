Pressestimme: 'Handelsblatt' zu SPD-Mitgliederentscheid

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu SPD-Mitgliederentscheid::

"Im Willy-Brandt-Haus befürchten nicht wenige, dass die Wahlbeteiligung nur knapp über der 40-Prozent-Hürde liegen wird.



Das heißt, eine schweigende Mehrheit der SPD-Basis ist der Meinung: Die wollen wir alle nicht, egal welches Duo gewinnt. Auch in den Wählerbefragungen hat die Selbstbespiegelung der SPD nichts gebracht. Die Partei verharrt weiterhin im Umfragekeller bei mageren 14 Prozent. Bei der Wahl in Thüringen am Sonntag fällt das Ergebnis wie in Sachsen zuvor wahrscheinlich einstellig aus. Offensichtlich sind die Themen, die auf den Konferenzen besprochen wurden, nicht die, die die Menschen in Deutschland umtreiben. Neuer Schwung liegt da nirgends drin."/DP/jha