Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Rücktritt britischer EU-Botschafter

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rücktritt britischer EU-Botschafter:

"Dass ein Spitzenbeamter quasi zum Aufstand gegen die eigene Regierung aufruft, kommt wahrlich nicht oft vor.



Dass sich ein führender Vertreter der altehrwürdigen britischen Diplomatie zu diesem Schritt entschließt, hat erst recht Seltenheitswert. Insofern schrieb der scheidende britische EU-Botschafter einen bemerkenswerten Abschiedsbrief an seine Mitarbeiter. "Ich hoffe, dass ihr euch weiterhin gegen schlecht begründete Argumente und wirres Denken wehrt und dass ihr niemals Angst davor habt, den Machthabern die Wahrheit zu sagen", heißt es in dem Schreiben. Das klingt schon fast wie ein Aufruf zur Rebellion. Unorganisiert, uneins und im Unfrieden mit führenden EU-Experten im eigenen Haus: Die älteste Demokratie der Welt verliert mehr und mehr an Glanz. Der von Ex-Premier David Cameron eingeleitete Niedergang scheint sich unter seiner Nachfolgerin Theresa May fortzusetzen."/DP/jha