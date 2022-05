Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Reise/Merz/Kiew

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Reise/Merz/Kiew:

"Eine Kiew-Reise unternimmt normalerweise in der Opposition allenfalls jemand, der sich kurz vor einer Bundestagswahl befindet. Stattdessen scheint Merz den Endspurt im nordrhein-westfälischen Wahlkampf im Blick zu haben. Verlöre die CDU dort die Regierungsmehrheit, träfe es auch den Sauerländer. Er hatte der Partei im Januar bei seiner Wahl zum Vorsitzenden neuen Schwung versprochen. (...) Merz hat allein in dieser Woche zehn Wahlkampfauftritte in NRW. Die Präsidien von CDU und CSU wählten Köln für eine gemeinsame Sitzung, um ein sicherheitspolitisches Papier zu beschließen. Es gibt also genügend Bühnen, um sich als Oppositionsführer zu präsentieren. Warum dann auch noch Kiew?"/yyzz/DP/nas