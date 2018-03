Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Rauswurf amerikanischer Außenminister

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Rauswurf von US-Außenminister:

"Dass Trump gerade jetzt seine engsten Berater neu sortiert, ist kein Zufall.



In der Handelspolitik hat der US-Präsident sich für einen Konfrontationskurs entschieden. Sein geplantes Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un birgt große politische Risiken. Die "Russland Connection" verfolgt ihn noch im zweiten Amtsjahr. Trump hat sich offenbar entschieden, Zweifler und Kritiker in dieser kritischen Phase seiner Präsidentschaft vor die Tür zu setzen. Zu Trumps Kritikern gehörte eben auch Tillerson. Er nannte den Präsidenten zuletzt sogar einen "Deppen". Noch gestern plädierte er für einen härteren Kurs gegenüber Moskau. Tillerson macht Russland für die Giftattacke auf den Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien verantwortlich und drohte mit Konsequenzen. Der Rauswurf, von dem Tillerson zu der Zeit bereits wusste, wirkt jetzt wie eine Befreiung für ihn."/yyzz/DP/edh