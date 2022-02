Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Putins Krieg gegen die Ukraine

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Putins Krieg gegen die Ukraine

Europa und vor allem auch Deutschland sind nun endgültig aus ihrem immer schon etwas naiven Traum erwacht, es sich unter dem Schutzschirm der Vereinigten Staaten bequem zu machen. Die Europäische Union wird ihre Verteidigungsfähigkeit auf einen modernen Stand bringen müssen - und das wird teuer. Die USA, die ihre gesamte Aufmerksamkeit spätestens seit der Präsidentschaft Barack Obamas gen Pazifik ausrichteten, werden den alten Kontinent wieder verstärkt in ihrer Strategie berücksichtigen. Die transatlantische Wertegemeinschaft war nie so wichtig wie heute. Und auch China wird sich fragen müssen, ob es einen veritablen Angriffskrieg auf einen souveränen Staat unterstützen - und sich damit zum Komplizen für eine Politik machen will, die langfristig auch den Interessen Pekings widerspricht.