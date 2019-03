Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Probleme Erdogans

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Probleme Erdogans:

"Erdogan gehen die Ideen aus, um sein Land - und den Rest der Welt - noch zu begeistern.



Vor 15 Jahren gab er Minderheiten mehr Rechte, er demokratisierte das Militär und zündete ein Feuerwerk in der Wirtschaft. Seit fünf Jahren hat der Reformer auf Machterhalt umgeschaltet. Will er in der obersten Liga der Weltveränderer mitspielen, muss er erst einmal die Türkei auf Vordermann bringen. Das heißt: nicht nur für Sicherheit sorgen, sondern auch für Freiheit; den Druck von oben in Gestaltungswillen von unten umwandeln; und den Westen nicht mehr als Gegner ansehen, sondern als Partner. Ab kommender Woche hat Erdogan dafür vier Jahre Zeit. Dann erst finden in der Türkei die nächsten Wahlen statt."/al/DP/he