Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Parlamentswahl in Kanada

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Parlamentswahl in Kanada:

"Trudeau, der einstige Sunnyboy der kanadischen Politik, hat sich verschätzt: Er hat die Wahl zwar gewonnen, seine Partei blieb aber deutlich hinter dem Ziel einer absoluten Mehrheit zurück.



Die Liberalen sind nach dem Stimmenanteil nur die zweitstärkste Partei, auch wenn sie die meisten Sitze haben. Gemessen an den hohen Ansprüchen, mit denen Trudeau in den Wahlkampf zog, ist dieser Sieg eher eine Niederlage. (...) Noch wird seine Führungsrolle nicht offen infrage gestellt. Diskussionen über eine Nach-Trudeau-Ära in der Partei sind aber denkbar."/zz/DP/jha