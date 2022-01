Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Nord Stream 2

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Nord Stream 2:

"Während die Ampelkoalition um eine einheitliche Linie ringt, werden um Deutschland herum Fakten geschaffen: Die EU sieht Nord Stream 2 als geopolitisches Risiko, die USA bekämpfen die Pipeline seit dem ersten Spatenstich. Russland macht keine Anstalten, an der ukrainischen Grenze abzurüsten. Die US-Regierung erwartet deutlich mehr Initiative von den Deutschen, um Russland in die Schranken zu weisen. (.) Sollte Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren, wäre die Inbetriebnahme tatsächlich nicht mehr haltbar. Die Bundesregierung hat jetzt die Wahl, proaktiv Haltung zu zeigen oder weiter auszuweichen. Auf Geduld aus Washington kann Berlin jedenfalls nicht mehr lange zählen."/yyzz/DP/he