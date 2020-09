Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Moria und EU-Migrationspolitik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Moria und EU-Migrationspolitik:

"Die EU hat zugelassen, dass am Rande Europas mehr als 12 000 Menschen dauerhaft in einem Lager hausen, das für weniger als 3000 Menschen konzipiert war.



Die EU trägt eine besondere Verantwortung für das Lager auf der griechischen Insel Lesbos. Es ist entstanden, als sich der Staatenbund vor vier Jahren mit der Türkei auf einen Flüchtlingspakt einigte. Damals sollte das Abkommen mit der Türkei Zeit kaufen, damit die EU-Mitgliedstaaten in Ruhe regeln können, wie sie künftig mit der Migration in die EU umgehen. Die Zeit wurde nicht genutzt. Krisen können Auslöser für Durchbrüche sein. Die EU-Staaten sollten jetzt sofort eine Lösung für die Unterbringung der Geflüchteten anbieten. Das kann auf eine Gruppe aufnahmewilliger Staaten begrenzt bleiben. Und dann sollten sich die EU-Staaten schnell auf ein reformiertes europäisches Asylsystem einigen. Die Zeit des Verdrängens ist vorbei. Deutschland hat mit der EU-Ratspräsidentschaft hier eine besondere Verantwortung."/DP/jha