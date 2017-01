Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Konsequenzen aus Kaiser's Tengelmann

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" über eine Reform der sogenannten Ministererlaubnis:

"Eine Reform ist nötig, erfordert jedoch Feingefühl.



Der chaotische Fall Kaiser's Tengelmann sollte zwar als Warnung, aber auch als das betrachtet werden, was es war: In vielerlei Hinsicht ein Extremfall in der Geschichte der Ministererlaubnis. Denkbar wäre es, wenn das Wirtschaftsministerium einen Termin festlegen müsste, bis wann es eine Entscheidung treffen kann. Darauf könnten sich die betroffenen Unternehmen einstellen und der Minister stünde unter Zugzwang, sich bis dahin auch wirklich zu entscheiden. Schließlich muss auch der Bewertung durch Monopolkommission und Kartellamt im Zuge der Reform der Ministererlaubnis wesentlich mehr Gewicht gegeben werden, als es das Verfahren bisher vorsieht."/ra/DP/tos