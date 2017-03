Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Kanzlerkandidat Martin Schulz

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Kanzlerkandidat Martin Schulz:

"Allein mit Sozialpopulismus wird die SPD nicht erfolgreich sein.



Was ist mit der wirklich hart arbeitenden Mitte, mit dem Facharbeiter, der den Spitzensteuersatz zahlt? Was ist mit der Digitalisierung der Arbeitswelt? Wo findet Deutschland seinen Platz zwischen den Giganten USA und China? Darauf will man Antworten eines Kanzlerkandidaten. Wäre Schulz ein Modernisierer, müsste er sich darum kümmern. Doch der SPD-Kandidat gibt den Traditionalisten und fährt zunächst einmal gut damit. Die guten Umfragen und der Hype um seine Person werden ihn darin bestärken, auf diesem Weg weiterzugehen. Es geht aber um den Umbau des Sozialstaats für ein neues Zeitalter. Die Vorstellungen von Schulz stammen dagegen aus dem sozialdemokratischen Holozän."/zz/DP/stb