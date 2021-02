Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Impfstoff-Produktion

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Impfstoff-Produktion:

Wer nun wie Grünen-Chefin Baerbock glaubt, die derzeitigen Probleme bei der Impfproduktion ließen sich schon lösen, wenn nur der Staat die Organisation endlich in die Hand nähme, der verdreht alle bisherigen Erfahrungen.



Die Pharmaunternehmen haben mit der Corona-Impfstoffentwicklung (auch mit finanzieller Unterstützung der Staaten) innerhalb von zehn Monaten das vollbracht, was sonst zehn Jahre dauert. Wenn jemand Leistungsfähigkeit bewiesen hat, dann sie. Die staatliche Ebene, in diesem Fall die EU, war hingegen schon mit einer zügigen und ausreichenden Bestellung von Impfstoffen überfordert. Und beklagt jetzt den Mangel, den die Unternehmen nun beheben sollen./al/DP/stk