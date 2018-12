Pressestimme: 'Handelsblatt' zu den Ideen von Friedrich Merz zur Rente

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu den Ideen von Friedrich Merz zur Rente:

"Merz schweben Steueranreize für das Aktiensparen von Arbeitnehmern vor.



Statt neue Förderinstrumente aufzulegen, wäre es aber besser, bestehende Angebote wie die Riester-Rente attraktiver zu machen. So sollte die Politik die Möglichkeit schaffen, dass bei den staatlich geförderten Riester-Produkten nicht nur in niedrigverzinste Staatsanleihen, sondern auch am Aktienmarkt investiert werden darf. Den Verbrauchern sollte zudem ein einfaches Standardprodukt zur privaten Altersvorsorge angeboten werden Im Grundsatz hat Merz aber Recht: zusätzliche Sparen am Kapitalmarkt."/DP/jha