Pressestimme: 'Handelsblatt' zu EU-Gipfel/italienischer Haushalt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu EU-Gipfel/italienischer Haushalt:

"Italiens Populisten setzen auf Konfrontation.



Premierminister Giuseppe Conte muss sich auf einen ungemütlichen EU-Gipfel einstellen. Der Niederländer Mark Rutte hat bereits angekündigt, dass er Conte am Donnerstag die Leviten lesen will - und er wird sicher nicht der Einzige bleiben. Unterstützung für den fiskalpolitischen Kurswechsel in Rom ist nirgendwo in der EU erkennbar. Italien ist vollkommen isoliert - was dem neuen starken Mann in Rom perfider Weise sogar recht sein könnte. Lega-Chef Salvini will sein Land womöglich zum Opfer einer angeblich fehlgeleiteten EU stilisieren, weiter antieuropäische Ressentiments schüren und so Punkte machen im bevorstehenden Europawahlkampf."/zz/DP/jha