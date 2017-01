Pressestimme: 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zu Brexit

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" (Düsseldorf) zu Brexit

Ein halbes Jahr nach Theresa Mays Einzug in die Downing Street sind Details ihrer Brexit-Strategie absolute Mangelware.



Was allerdings immer deutlicher zutage tritt, ist ein Arbeitsstil, der suggeriert: Großbritanniens Premierministerin könnte der großen Aufgabe, das Land unfallfrei aus der EU zu führen, nicht gewachsen sein. Sie setzt sich mit Kritikern an ihrem Vorgehen nicht auseinander, sondern drängt sie aus dem Amt - wie es dem britischen Chefdiplomaten in Brüssel passierte. Er wurde als Problematisierer und oberster Bedenkenträger gebrandmarkt, weil er auf mögliche Probleme hinwies. Gefährlich ist auch Mays Hang, sich mit einem kleinen Kreis loyaler Mitarbeiter zu umgeben. Angesichts der Herausforderungen, die vor ihr liegen, wäre es zielführender, sich möglichst viele Meinungen anzuhören, Rat einzuholen, um so gewappnet zu sein für die schwierigen Verhandlungen mit der EU, für die vielen Stolpersteine und Gegenargumente, die auf May, auf Großbritannien zukommen werden./al/DP/mis