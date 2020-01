Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Digitalsteuer

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Digitalsteuer:

"Wenn die französische Regierung die Digitalsteuer aussetzt, kann sie dadurch die Gefahr bannen, dass Washington mit Strafzöllen auf Champagner, Käse und Luxus-Lederwaren antwortet.



Zwar hätte die EU mit Gegenzöllen reagieren können, aber Brüssel will eine solche Eskalation der Sanktionen ja gerade vermeiden. Gleichzeitig gibt Paris nichts aus der Hand. Zeichnet sich nach der US-Wahl noch immer keine internationale Lösung ab, kann Frankreich Ende des Jahres die nationale Digitalsteuer in Kraft setzen. Paris verzichtet nur auf die Vorauszahlung der fälligen Beträge - ein paar Hundert Millionen Euro. Macrons taktischer Rückzug ist also die richtige Reaktion in einem riskanten Konflikt."/al/DP/he