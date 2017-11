Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Debatte um die Arbeitszeit

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Debatte um die Arbeitszeit:

"Die Arbeitgeber argwöhnen, dass die Gewerkschaften Deutschland am liebsten in einen kollektiven Freizeitpark verwandeln würden.



Und die Arbeitnehmervertreter, dass die Unternehmer unter mehr Flexibilität vor allem mehr Arbeit verstehen und den Acht-Stunden-Tag schleifen wollen. Nur so erklärt sich der Aufschrei des DGB, wenn nach den Arbeitgebern nun auch der Chef der Wirtschaftsweisen ein moderneres Arbeitszeitrecht fordert. Mehr Freizeit für die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ist durchaus diskussionswürdig. Wer das aber für eine gesellschaftspolitisch relevantes Ziel hält, der muss auch für eine gesamtgesellschaftliche Finanzierung durch Steuern sorgen. Weder können nur die Beschäftigten einer Branche zur solidarischen Finanzierung gezwungen werden noch dürfen die Kosten den Arbeitgebern aufgebürdet werden. Wirtschaftsunternehmen sind gewinnorientierte Betriebe und kein Wohlfahrtsverein. Daran hat sich auch gut 130 Jahre nach Marx' Tod nichts geändert - auch wenn seine Freiheitsideen für Beschäftigte gerade wieder sehr aktuell sind."/zz/DP/stb