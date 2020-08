Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Corona-Test-Strategie/Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Corona-Test-Strategie/Bundesregierung:

"Die deutsche Testbilanz ist viel besser als der Eindruck, der in diesen Tagen erweckt wird.



Deutschland kam beim Infektionsgeschehen und bei den Totenzahlen auch deshalb relativ glimpflich durch das Corona-Frühjahr, weil deutlich früher und breiter getestet wurde als in anderen Ländern. Eine vergleichende Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Privaten Krankenversicherung verweist darauf, dass schon ab Mitte Februar routinemäßig auf die Infektion getestet werden konnte - was international die Ausnahme darstellte."/yyzz/DP/he