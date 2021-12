Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Corona-Lage

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Corona-Lage:

"Die Geschwindigkeit, mit der Bund und Länder auf die Coronapandemie reagieren, ist qualvoll langsam. Jüngstes Beispiel ist die sich aufschwingende Welle der Variante Omikron. (...) Für den gar nicht so unwahrscheinlichen Fall, dass die Fallzahlen und damit auch die Zahl der schweren Fälle wieder stark steigen, bräuchte es mindestens einen Notfallplan. Den hätten Bund und Länder bereits vor Wochen aufsetzen können. Die Ampel will allerdings die Empfehlungen des Expertengremiums abwarten, die in der kommenden Woche verkündet werden sollen. Kommt es zu dem Schluss, dass der Maßnahmenkatalog im Infektionsschutzgesetz nicht mehr ausreicht, muss die Ampel reagieren. Das wird vor Weihnachten nicht mehr zu machen sein."/al/DP/jha