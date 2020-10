Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung

In dieser Phase der Pandemie sind öffentliche Appelle an die Bürger wichtiger denn je.



Es war deshalb richtig, dass die Kanzlerin am Wochenende den Bürgern die Dramatik der Lage deutlich gemacht hat. Aber warum nutzt Angela Merkel dafür das Format ihrer wöchentlichen Videobotschaft? Im Frühjahr wandte sie sich noch in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Nun ist die Lage weitaus bedrohlicher. Wann, wenn nicht jetzt, wäre der richtige Zeitpunkt für eine Rede an die Nation./yyzz/DP/zb