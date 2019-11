Pressestimme: 'Handelsblatt' zu China-Reise von Macron

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu China-Reise von Macron:

"Macron ist der Repräsentant einer neuen europäischen Chinapolitik.



Die EU will sich nicht mehr im Buhlen um chinesische Staatsaufträge zerfleischen. Das mächtige China verfolgt das argwöhnisch. Seine Delegation hat Macron kurzerhand um den künftigen europäischen Handelskommissar Phil Hogan und die deutsche Bildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek erweitert. Damit zeigt er: Ich komme als Franzose, aber auch als Europäer, wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Macron tut den Chinesen einen Gefallen, indem er gemeinsam mit Xi Jinping an diesem Dienstag die Internationale Importmesse in Schanghai eröffnet. Vorher hatte noch kein europäischer Spitzenpolitiker der Handelsmetropole diese Ehre erwiesen. Mit der Messe will China sich als weltoffenes Land darstellen und Kritik an seinem Protektionismus abwehren. Doch trotz aller Nettigkeiten steht Macrons Besuch im Zeichen zunehmender europäischer Selbstbehauptung gegenüber China."/al/DP/he