Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bundestagswahl/Lage der Union

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bundestagswahl/Lage der Union:

"Das Ende von Merkels Kanzlerschaft könnte nun allerdings das Ende der Union als Volkspartei markieren.



Das liegt keineswegs nur an den vielen Fehlern, die im Wahlkampf begangen wurden. Die Ursachen für den Niedergang reichen tiefer. Die Union steckt in einer tiefen Identitätskrise. Und wenn sie diese nicht löst, könnte ihr ein ähnlicher Niedergang wie manch europäischer Schwesterpartei drohen. Denn was mit dem Wegfall der alten Arbeiterklientel für die SPD gilt, gilt in gleicher Weise für die Union - auch ihre tradierten Milieus lösen sich auf.