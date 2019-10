Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Bundesbank/Rente

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Bundesbank/Rente:

"Demografisch hat die Bundesbank völlig recht.



Die Menschen in Deutschland sind in der glücklichen Lage immer älter zu werden und dabei gesund zu sein. Die Zentralbanker weisen auf die Kehrseite dieses wundervollen Umstandes hin. Die umlagefinanzierte Rentenversicherung kann diesem demografischen Wandel nicht mehr stemmen. Wie viele andere sind die Bundesbanker aber nicht mutig genug zu sagen, dass die Renten dann gekürzt werden müssten. Deshalb wird empfohlen, länger zu arbeiten. So weit so gut. Viel klüger wäre es, den Renteneintritt zu flexibilisieren. Wer will, darf schon mit 60 gehen. Er muss es sich eben leisten können und die Abschläge aus eigener Tasche zahlen. Umgekehrt sollte man keinen 68-Jährigen daran hindern, im Beruf zu stehen, wenn er das möchte. Man darf vor allem auch gespannt sein, ob die Bundesbank mit gutem Beispiel vorangeht und in der eigenen Zentrale in Frankfurt bald viele knapp 70-Jährige beschäftigt."/DP/jha