Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Asylpolitik/Union/SPD/Union

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das "Handelsblatt" schreibt am Donnerstag zum Komplex Asylpolitik/Union/SPD/Union:

"Es gibt viele gute Gründe gegen eine Neuauflage der Großen Koalition.



Die Gefahr, dass sich die Bürger enttäuscht von der Politik abwenden. Die Stärkung der politischen Ränder. Die drohende Verzwergung der Volkspartei SPD. Es gibt aber einen guten Grund, warum Union und SPD sich zum vierten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wenn schon nicht zur Liebesheirat, dann zu einem Zweckbündnis zusammenfinden sollten: die Asylpolitik. In der Asylpolitik sind Kompromisslinien zwischen Schwarz und Rot leichter zu erreichen als in einem Jamaika-Bündnis. Denn für die SPD gehört die Asylfrage weniger zur politischen DNA als für die Grünen. In seiner Weihnachtsansprache hat Frank-Walter-Steinmeier - Bundespräsident mit ruhender SPD-Mitgliedschaft - viel von abgehängten Regionen geredet, das Wort Flüchtling aber nicht ein einziges Mal in den Mund genommen. Sicher kein Zufall. Und die CDU steht nicht mehr unter dem Druck einer FDP, die zuletzt sogar die CSU rechts überholt hatte."/DP/men