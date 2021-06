Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Armin Laschet/Schattenkabinett

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt' zu Armin Laschet/Schattenkabinett:

"In der Union herrscht seit der Wahl Laschets zum CDU-Chef und Kanzlerkandidaten große Unruhe.



Schließlich stammt der neue Anführer ausgerechnet aus dem größten Landesverband, in dem die Alphatiere nur so mit den Hufen scharren. (.) Laschet wird deshalb nicht mit einem Schattenkabinett in den Wahlkampf ziehen, sondern mit einem Wahlkampfteam, in dem Freund wie Feind Platz findet: für das Gruppenfoto einer großen Familie, die für Zusammenhalt steht. Dabei wissen schon heute alle: Die meisten von ihnen werden am entscheidenden Tag als Verlierer vom Feld gehen und keinen Platz am Kabinettstisch finden."/yyzz/DP/he