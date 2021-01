Pressestimme: 'Hamburger Abendblatt' zu den Krawallen in den Niederlanden

HAMBURG (dpa-AFX) - "Hamburger Abendblatt" zu den Krawallen in den Niederlanden:

"Die Gemengelage ist so diffus wie verwirrend: Natürlich mag die Ausgangssperre in den traditionell liberalen Niederlanden die Menschen verstören - es ist die härteste Freiheitsbeschränkung seit dem Zweiten Weltkrieg.



Und natürlich mögen vor allem Jugendliche, die wenig Angst vor Corona, aber viel Frust über das Leben in der Pandemie hegen, leicht entflammbar sein. Entscheidend aber ist, welche völlig gegensätzlichen Gruppen sich dort zusammenrotten - Angriffe auf Polizisten, Journalisten, ja ein Krankenhaus wirken eher wie ein kollektiver Amoklauf denn wie eine Revolte. Und Rechts- und Linksradikale sehen diese Staatskrise mit Genugtuung."/yyzz/DP/he