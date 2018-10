Pressestimme: 'Hamburger Abendblatt' zu Dax-Korrektur

HAMBURG (dpa-AFX) - Das "Hamburger Abendblatt" zu Dax-Korrektur:

"Das ist noch kein Crash, aber es ist eine heftige Korrektur.



Die Zeiten, in denen Anleger mit Aktien wenig verkehrt machen konnten, dürften vorerst vorbei sein. Zwar trudeln die Kurse weltweit - in Deutschland aber fällt die Korrektur besonders heftig aus. Darin liegt ein Warnzeichen, denn viele Probleme sind hausgemacht. Die Diesel-Krise schlägt im Autoland Deutschland voll auf den Dax durch ... Auch andere Branchen leider unter Probleme: Bayer übernimmt den hochumstrittenen Glyphosat-Erfinder Monsanto und wird von ihm in die Tiefe gerissen, die deutschen Banken darben, Thyssenkrupp zerlegt sich selbst."/al/DP/she