Pressestimme: 'Die Glocke' zum Arbeitsmarkt

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Arbeitsmarkt:

"Kurzarbeit - sie hat zwar Millionen von Jobs gerettet, Familien vor dem Verlust ihrer Existenz bewahrt. Die Milliardenkosten aber stürzen die Bundesagentur für Arbeit in tiefrote Zahlen. Die Reserven sind aufgezehrt. Einspringen muss der Bund mit Mitteln aus einem ohnehin auf Kante genähten Haushalt. Mehr als großzügige Regelungen zur Kurzarbeit in Krisenzeiten helfen der Wirtschaft Fördergelder und Steuerentlastungen - als Anreize, in die Qualifizierung ihrer Beschäftigten zu investieren und Ausbildungsplätze mit Zukunft zu schaffen. Jeder Euro, der Fachkräfte in die Firmen bringt und junge Menschen auf die zahllosen freien Lehrstellen, wirkt nachhaltig. Denn das Land braucht sichere Jobs, die dem Veränderungsdruck durch Klimawandel, Mobilitätswende und Digitalisierung standhalten."/yyzz/DP/he