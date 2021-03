Pressestimme: 'Die Glocke' (Oelde) zu Atomausstieg

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zum Atomausstieg:

"Das Atomunglück von Fukushima war vor zehn Jahren Wegbereiter für den deutschen Atomausstieg.



Der Schritt war und ist höchst umstritten - aber richtig. Eines ist klar: Jede Form der Energiegewinnung, sei sie noch so "grün", ist mit Eingriffen in die Umwelt verbunden. Windparks gefährden Zugvögel und verbrauchen viel Fläche, für Sonnenkollektoren werden wertvolle Rohstoffe benötigt, Wasserkraftwerke zerstören Flusslandschaften. Es bedarf der sorgfältigen Abwägung, was in welchem Maße akzeptiert wird. Die sauberste Energie ist ohnehin die, die gar nicht erst produziert werden muss. Sprich: Genauso wichtig wie jeder Schritt hin zu mehr Energie aus regenerativen Quellen ist jeder in Richtung Stromsparen."