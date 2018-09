Pressestimme: 'Fuldaer Zeitung' zu den Brexit-Verhandlungen

FULDA (dpa-AFX) - 'Fuldaer Zeitung' zu den Brexit-Verhandlungen

Die Pfarrerstochter Theresa May zeigt Zähne und zieht die Zügel an.



Die britische Premierministerin droht bei den Brexit-Verhandlungen mit der Peitsche. Aber die EU ist kein Gaul, den man damit zur Umkehr in eine Sackgasse zwingen kann. Mays Forderung nach einer Freihandelszone für Güter und Agrarprodukte, nicht aber für den freien Personenverkehr und ihr Anspruch auf Sonderregelungen im Dienstleistungs- und Finanzsektor sind üble Rosinenpickerei. Der französische Chefunterhändler Michel Barnier weiß bei den Verhandlungen alle in der Union verbliebenen Länder hinter sich, und wird dies nicht akzeptieren./al/DP/zb