Pressestimme: 'Freies Wort' zum Abschlussbericht Breitscheidplatz

SUHL (dpa-AFX) - Die Zeitung "Freies Wort" zum Abschlussbericht Breitscheidplatz:

"Jeder Bürger und jede Bürgerin, jeder und jede, die sich unter den Schutz dieses Staates stellen, haben diesen auch vollumfänglich verdient.



Jeder und jede müsste sicher sein, dass der Staat - kontrolliert durch die politischen Vertreter, das von Bürgern gewählte Parlament - alles Menschenmögliche unternimmt, um die Bevölkerung zu schützen. Tragisch ist die Erkenntnis, dass dem leider nicht immer so ist. Keine Stelle in Bund und Land war damals richtig vorbereitet. Aus Fehlern lernt man. Das ist der dringende Auftrag, der sich an die Behörden und die Politik richtet."/be/DP/men