Pressestimme: 'Freies Wort' zu China

"Seit Jahren arbeitet China strategisch daran, seinen Einfluss auszubauen und verbittet sich jegliche Kritik an seinem Vorgehen.



Der demokratische Inselstaat Taiwan etwa wurde auf den Druck Pekings hin immer mehr international isoliert und muss sich vor mittlerweile kaum noch verklausulierten Annexionsankündigungen Chinas fürchten. Ebenso versucht das Land die Himalaja-Region weiter unter seinen Einfluss zu bringen und riskiert dabei einen erneuten Krieg mit Indien. Und mit der Neue-Seidenstraße-Initiative spannt China Handelswege bis nach Europa, um diese später zu kontrollieren. Es stürzt Regionen und ganze Staaten in wirtschaftliche Abhängigkeit. Das Ziel ist aber nicht mehr bloß wirtschaftlicher Erfolg. China will die Weltmacht."