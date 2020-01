Pressestimme: 'Freie Presse' zum Brexit

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zum Brexit:

"Bei allem Trennungsschmerz: Die Briten sind nicht aus der Welt.



Sie gehören weiter zu Europa und bleiben Teil des liberalen "Westens": Offen, tolerant, international, zivilisiert und demokratisch. Diese Werte verbinden die Briten mit Millionen anderer Europäer. Nicht zu vergessen die Kultur: Was wären wir ohne die Beatles? Was wüssten wir über die Liebe ohne die Bücher von Jane Austen? Was über fantastische Welten ohne Harry Potter? (.) Mit "Dinner for One", Kloppos FC Liverpool und den immer wiederkehrenden Dramen in der Windsor-Familie im Hintergrund bleiben wir Großbritannien weiter verbunden."