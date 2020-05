Pressestimme: 'Freie Presse' zum Autogipfel

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zum Autogipfel:

"Es ist richtig, dass die Bundesregierung jetzt nicht auf Drängen der Autolobby einen Schnellschuss wagt.



Rettungsprogramme sind in der Coronakrise zwar gerechtfertigt, doch sie sollten zielgenau und nachhaltig sein sowie einen Beitrag für den Strukturwandel der Autobranche leisten. Nach der Finanzkrise wurden Milliardenzuschüsse in die Abwrackprämie für den Kauf eines Neuwagens gepumpt. Profitiert hatten davon in großem Maße die Hersteller preiswerter Importwagen, während es für die Autos deutscher Premiumhersteller kaum ein Anreiz war. Das Rettungspaket für die deutschen Autobauer muss deshalb diesmal genauer überlegt sein."/yyzz/DP/he