Pressestimme: 'Freie Presse' zu Maas

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Maas:

Facebook hat 2016 mehr als zehn Milliarden Dollar Gewinn gemacht, Tendenz weiter steigend.



Wer so einen Giganten an die Leine legen will, erst recht in einer Branche, die sich schneller entwickelt, als der Mensch es fassen kann, der nimmt sich viel vor. Was mit dem Netz passiert, entscheidet im Zweifel eben nicht die Politik, die dem digitalen Fortschritt sowieso immer hinterherläuft. Auch ein engagierter Herr Maas von der SPD wird es schwerhaben, egal wie gut er es meint und macht. Das Internet, das sind wir alle./be/DP/fbr