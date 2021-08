Pressestimme: 'Freie Presse' zu Auslandseinsätze der Bundeswehr

CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Auslandseinsätze der Bundeswehr:

"Merkel will nun die Auslandseinsätze der Bundeswehr überprüfen.



Gute Idee. Sie sollte mit dem Einsatz in Mali beginnen. Was will die Bundeswehr dort erreichen? Wie auch gut gemeinte Ausbildungsmissionen enden können, hat Afghanistan gezeigt. Vor Jahren schon haben Experten vor der Ausbreitung des militanten Islamismus in der Sahelzone gewarnt. Die wird auch die Bundeswehr nicht verhindern können. Raus da, bevor es zu spät ist - wie in Afghanistan. Dort beginnt, so ist zu befürchten, mit dem Ende der Evakuierungen das große Sterben - abseits der Weltöffentlichkeit. Der Westen sollte aus Fehlern endlich mal lernen."/be/DP/he