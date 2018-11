Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur geplanten Reform des Pflege-TÜV

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur geplanten Reform des Pflege-TÜV:

"Beim Pflege-TÜV liegt nun wenigstens eine wissenschaftliche Expertise vor.



Die Richtung stimmt, denn das neue Bewertungssystem konzentriert sich auf die wesentlichen Indikatoren, die zeigen, wie ein Mensch tatsächlich betreut und gepflegt wird. Auf die Vergabe einer einzigen Note wird zu Recht verzichtet, schließlich wird eine derartig knappe Darstellung dem komplexen Thema Pflegequalität überhaupt nicht gerecht. Das Gutachten über den Pflege-TÜV soll nun Grundlage für die geplante Reform sein, die für 2019 vorgesehen ist. Doch im zuständigen Gremium sitzen erneut auch die Frösche mit am Tisch. Nach zehnjähriger Diskussion ist es an der Zeit, dass der Gesetzgeber die Sache in die Hand nimmt und klare Vorgaben macht."