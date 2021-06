Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zur Rentenreform

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zur Rentenreform:

"Die Vorschläge zu einer Rentenreform vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium sind zu begrüßen.



Sie bringen den Mut auf, auf die Notwendigkeit einer höheren Lebensarbeitszeit hinzuweisen. Außerdem skizzieren sie eine Lösung, die es der Politik künftig erheblich leichter machen könnte. Die Idee ist so einfach wie überzeugend: Die Entwicklung des Rentenalters und der Lebenserwartung könnten aneinander gekoppelt werden. Und zwar so, dass bei einem Anstieg der allgemeinen Lebenserwartung festgelegt ist, wie viel Zeit davon in das Erwerbsleben und wie viel in die Ruhestandsphase geht. Dieser Automatismus würde dazu führen, dass die jeweils angebrachte Anpassung auch tatsächlich passiert - ohne dass die Politik aus Angst vor den Wählerinnen und Wählern viel zu lange warten würde. Für diejenigen, die nicht so lange arbeiten können, müssen Ausnahmeregeln geschaffen werden. Gleichzeitig braucht es den Willen der Firmen, ältere Beschäftigte lang im Betrieb zu halten."/yyzz/DP/fba